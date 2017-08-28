В Славянске произошло ДТП с участием военного грузовика и маршрутки

Руководство антитеррористической операции назначило расследование аварии с участием военного грузовика «Урал» и маршрутного автомобиля ГАЗель в Славянске. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Читайте такжеВ Донецкой области две женщины подорвались на взрывчатке - ОБСЕКак говорится в сообщении, авария произошла сегодня. Погибших среди военных и гражданских нет, однако травмы получили двое пассажиров маршрутки.

Руководство АТО назначило расследование по факту ДТП. По результатам указанного расследования будут приняты дисциплинарные меры.

В штабе отметили, что, «несмотря на проведение антитеррористической операции в районах Донецкой и Луганской области, командование и личный состав считают недопустимым гибель и травмирование гражданского населения, и принимают меры по недопущению ДТП в будущем».