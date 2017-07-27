Мощный взрыв в столичной многоэтажке: отселили десятки людей (видео)

10:47, 27 июля 2017
Происшествия
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По состоянию на 8:00 27 июля 36 жителей из 17-ти квартир временно отселили из дома.

Вчера в многоэтажке Киева прогремел мощный взрыв / facebook.com/gozirka/

Из дома в Голосеевском районе Киева, где накануне произошел взрыв, отселили 36 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Спасибко.

«На Бурмистенко, 12 работает круглосуточный штаб и с жильцами ведется работа. По состоянию на 8:00 27 июля 36 жильцов из 17-ти квартир временно отселены из дома в отель-общежитие Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано всем необходимым», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля в Голосеевском районе Киева произошел взрыв неизвестного происхождения в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате взрыва один человек погиб, еще один пострадал.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Новость в сюжете: Взрыв в многоэтажке в Киеве на Голосеево
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