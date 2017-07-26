Из-за взрыва в киевской многоэтажке погибла женщина

В Голосеевском районе в Киеве найдена мертвая женщина, погибшая в результате взрыва в многоэтажном доме. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине в г. Киеве.

"26 июля в 15:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме по ул. Бурмистенко, 12, что в Голосеевском районе столицы, произошел взрыв неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также сообщили, что к месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

"По прибытию в 15:58 к месту происшествия было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение перекрытия между 1 и 2 этажом, без последующего горения. Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома", - добавили спасатели.

В ГСЧС сообщили, что один человек погиб - женщина. Проводятся работы по поиску возможных пострадавших и оказанию им медицинской помощи.