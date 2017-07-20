В Харькове прогремел взрыв: неизвестные бросили гранату во двор частного дома

В Харькове неизвестные бросили гранату РГД-5 во двор частного дома. У здания повреждены окна и разрушено крыльцо, сообщается в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.

"Установлен владелец поврежденного дома - это харьковчанка, 1954 года рождения. На месте работала следственно-оперативна группа. На месте правоохранители изъяли вещественные доказательства, они отправлены на экспертизу", - рассказали в ГУНП в Харьковской области.

Читайте такжеСмерть подростка из-за взрыва в Одессе: склад гранат принадлежит участнику АТО (видео)

В результате взрыва никто не пострадал. В настоящее время следователем решается вопрос о внесении факта события в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство" УК Украины. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН, четыре человека за одни сутки погибли от взрывов на Ровенщине. Там в частных домах взрывались снаряды РГД-5.