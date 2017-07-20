В Ривненской области от взрыва двух гранат погибли 4 человека

Четыре человека за одни сутки погибли от взрывов на Ровенщине. Там в частных домах взрывались снаряды РГД-5, говорится в сюжете ТСН.

В одном из домов погибли сразу трое мужчин. Последней их живыми перед взрывом видела 18-летняя дочь хозяина дома. "Увидела в руке предмет похожий на гранату, испугалась, стала отцу что-то говорит, а он говорит: я служил – выйди. Она пошла к родственникам, и в этот момент прогремел взрыв", - рассказал руководитель Заречненского отдела полиции Сергей Кирьянов.

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Взрыв был таким мощным, что его слышала вся улица. "У-у-у, мы с бабушкой испугались! Взрыв такой получился, что ужас! Вышли, сели там – видим, подъехала полиция и скорая", - рассказал сосед Сергей Пась.

Погибших все характеризуют, как вполне нормальных людей, которые должны понимать все угрозы от боеприпаса. Потому как произошла трагедия – ни у кого в голове не укладывается.

Отец погибшего 25-летнего Дмитрия говорит, что понятия не имеет, где сын взял смертоносную гранату. Нет определенной информации об этом и в милицию, но там предполагают, что оружие могло попасть в Ривненскую область из зоны АТО. "В том году мы изъяли такую же гранату в волонтера в автомобиле", - пояснил Кирьянов.

Сами же селяне признаются, что купить оружие в регионе большой проблемы не представляет. Полиция же сетует на сложность ситуации: залежи янтаря и борьба за него сводят на нет всю профилактическую работу среди населения относительно хранения оружия и боеприпасов. "Бунты, недовольство людей, в СМИ обращаются, что останавливают автомобили, обыскивают и осматривают безосновательно. Палка с двумя концами", - охарактеризовал положение дел руководитель районной полиции.

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Через час после трагедии в Заречном еще один взрыв прогремел в соседнем райцентре Сарны – там на РГД-5 в квартире подорвался 20-летний юноша. Где парень взял боеприпас – следователи также выясняют.