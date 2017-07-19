В одесском СИЗО арестанта зарезали сокамерники - СМИ

Вчера, 18 июля, вечером в одесском следственном изоляторе зарезали одного из арестантов, который ожидал суда по делу о разбое, совершенном в Суворовском районе. Об этом «Думской» сообщил источник в одесской прокуратуре.

«Убийство произошло в третьем корпусе следственного изолятора. Контролеры передали в одну из камер водку — за взятку, разумеется. После употребления спиртного в камере там началась драка. В результате один из подследственных был убит — сокамерник воткнул в него заточку»,- рассказал наш собеседник.

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По инциденту открыто уголовное производство по ст. 115 - умышленное убийство, проводится расследование.

Ранее в Николаевской колонии заключенный за 12 дней до выхода на свободу избил до смерти другого.