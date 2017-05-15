В Николаевской колонии заключенный за 12 дней до выхода на свободу избил до смерти другого

В Ольшанской исправительной колонии №53 в Николаевской области один из осужденных избил до смерти другого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Правоохранители установили личность преступника. Им оказался один из заключенных колонии, который 9 мая 2017 года на почве внезапно возникшего конфликта нанес потерпевшему многочисленные телесные повреждения. На следующий день пострадавший от полученных травм скончался в больнице, не приходя в сознание.

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Злоумышленнику 14 мая сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

"Сейчас проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия для полного и всестороннего расследования всех обстоятельств дела. Ситуация в Ольшанской исправительной находится под полным контролем администрации учреждения", - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре также отметили, что 20 мая у злоумышленника должен был закончиться срок отбывания наказания за разбойное нападение, за совершение которого ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в австралийской тюрьме 77-летний заключенный убил сокамерника тостером.