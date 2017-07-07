В СБУ отреагировали на инцидент с сотрудником, который заправился изъятыми при обыске талонами на бензин

СБУ проверяет инцидент с своим сотрудником, который якобы заправился изъятыми при обыске талонами на бензин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"На сегодня получила широкую огласку ситуация вокруг проведения обыска у Инны Муравьевой... и якобы использования, в собственных целях, изъятых талонов на горючее сотрудниками СБУ, которые проводили этот обыск. Сообщаем, что Инна Муравьева приглашена в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области для сверки при ней соответствия сведений, внесенных в протоколе обыска, с имеющимися вещественными доказательствами", - заявили в СБУ.

Отмечается, что проверка будет проводиться процессуальным управляющим в указанном уголовном производстве.

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Как сообщал УНИАН, ранее киевский предприниматель Инна Муравьева заявила, что сотрудник СБУ, который присутствовал при обыске в ее компании и изъял у нее технику, деньги и талоны на бензин, потом эти талонами заправил свой собственный автомобиль.

Инна опубликовала видео с заправки, на котором, по ее словам, сотрудник спецслужбы заправляет свой автомобиль изъятыми у нее талонами. Муравьева утверждает, что у нее есть документ от WOG, подтверждающий, что данные талоны ее.