В Киеве СБУшник заправился талонами на бензин, которые изъял при обыске

Киевский предприниматель Инна Муравьева заявила, что сотрудник СБУ, который присутствовал при обыске в ее компании и изъял у нее технику, деньги и талоны на бензин, потом эти талонами заправил свой собственный автомобиль.

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На своей странице в Facebook Инна опубликовала видео с заправки, на котором, по ее словам, сотрудник спецслужбы заправляет свой автомобиль изъятыми у нее талонами. Муравьева утверждает, что у нее есть документ от WOG, подтверждающий, что данные талоны ее.

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Как сообщал УНИАН, в центре Киева грабители в медицинских масках отобрали у мужчины сумку с 2,4 миллиона гривень.