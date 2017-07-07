В Львовской области авто столкнулось с поездом
В результате ДТП никто не пострадал, повреждения получил лишь автомобиль.
7 июля вблизи с. Хлопчицы Самборского района на Львовщине произошло ДТП с участием легковушки и грузового поезда. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.
По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, в 00:11 на нерегулируемом железнодорожном переезде легковой автомобиль Skoda столкнулся с грузовым поездом № 3804, в составе которого был один вагон.
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В результате ДТП никто из людей не пострадал, повреждения получил лишь автомобиль.
Ранее в Мелитопольском районе на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде пассажирский поезд № 232 сообщением «Геническ–Ивано-Франковск» столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП в автомобиле погибли 3 человека, из них один ребенок.