В Львовской области авто столкнулось с поездом

7 июля вблизи с. Хлопчицы Самборского района на Львовщине произошло ДТП с участием легковушки и грузового поезда. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.

По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, в 00:11 на нерегулируемом железнодорожном переезде легковой автомобиль Skoda столкнулся с грузовым поездом № 3804, в составе которого был один вагон.

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В результате ДТП никто из людей не пострадал, повреждения получил лишь автомобиль.

Ранее в Мелитопольском районе на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде пассажирский поезд № 232 сообщением «Геническ–Ивано-Франковск» столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП в автомобиле погибли 3 человека, из них один ребенок.