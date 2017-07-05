В страшном столкновении на необустроенном переезде поезда с легковушкой погибли трое людей, в том числе ребенок (фото, видео)
15:43, 05 июля 2017Происшествия
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Сейчас полиция устанавливает личности погибших.
Личности погибших устанавливаются \ zp.dsns.gov.ua
В Мелитопольском районе, на перегоне между станциями «Акимовка» и «Тащенак» (1236 км) на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде пассажирский поезд № 232 сообщением «Геническ–Ивано-Франковск» столкнулся с легковым автомобилем Cherry Kimo.
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Личности погибших, их возраст и место жительства устанавливаются.
Также остановлено движение железнодорожного транспорта.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Также остановлено движение железнодорожного транспорта / zp.dsns.gov.ua
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