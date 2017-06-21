Масштабный пожар на Крещатике: активисты говорят о поджоге, показаны последствия (фоторепортаж, видео)

Они уверены, что таким образом поджигатели хотели разблокировать строительство торгового центра на этом месте, которому общественность противостоит длительное время.

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Виктор Глеба, эксперт по градостроительству, говорит, что сначала сжигается дом-памятник, уничтожается предмет охраны, нет что реставрировать, поэтому нужно все разрушать. "По признакам такого поджога следствием или выводом является техническое обследование и акт о непригодности или технической несостоятельности несущей конструкции", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, пожар площадью 1 тыс. кв. м в здании ул. Крещатик, 40/1, возник вчера вечером. В 21.04 спасатели полностью ликвидировали пожар. В результате пожара сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2 и 3 этажами и крыша здания.