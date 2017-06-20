Пожар на Крещатике: пожарным удалось локализовать огонь
Спасатели рассказали, что удалось предотвратить перекидыванию огня на другие здания, которые расположены рядом с местом возгорания.
Пожарным подразделениям удалось локализовать возгорание здания бывшего Центрального гастронома на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого в Киеве. Как сообщили в столичном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, локализация произошла в 19.30.
Сейчас на месте происшествия работают уже 23 единицы техники. Площадь пожара составляет около 1000 кв. метров.
Также в столичном управлении ГСЧС отметили, что удалось предотвратить перебрасывание огня на другие здания, расположенные рядом с местом возгорания, в том числе - на одно из двух зданий Печерского районного суда, которое находится недалеко от места пожара.
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В Киевской городской государственной администрации сообщили, что посетители и сотрудники учреждений, расположенных на первом этаже здания на ул. Крещатик, 40/1, эвакуировались самостоятельно.
Пострадавших нет, ликвидация пожара продолжается.
Как сообщал УНИАН ранее, в столичном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заявили, что пламя вспыхнуло в нежилых помещениях 2 и 3 этажа. Локализовать пожар пока не удалось ввиду наличие в здании деревянных перекрытий между этажами. «Пока пострадавших нет, но существует угроза переброски огня на жилые дома», - отметили в столичном управлении ГСЧС.