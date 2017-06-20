Пожар на Крещатике: пожарным удалось локализовать огонь

Пожарным подразделениям удалось локализовать возгорание здания бывшего Центрального гастронома на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого в Киеве. Как сообщили в столичном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, локализация произошла в 19.30.

Сейчас на месте происшествия работают уже 23 единицы техники. Площадь пожара составляет около 1000 кв. метров.

Также в столичном управлении ГСЧС отметили, что удалось предотвратить перебрасывание огня на другие здания, расположенные рядом с местом возгорания, в том числе - на одно из двух зданий Печерского районного суда, которое находится недалеко от места пожара.

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В Киевской городской государственной администрации сообщили, что посетители и сотрудники учреждений, расположенных на первом этаже здания на ул. Крещатик, 40/1, эвакуировались самостоятельно.

Пострадавших нет, ликвидация пожара продолжается.

Как сообщал УНИАН ранее, в столичном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заявили, что пламя вспыхнуло в нежилых помещениях 2 и 3 этажа. Локализовать пожар пока не удалось ввиду наличие в здании деревянных перекрытий между этажами. «Пока пострадавших нет, но существует угроза переброски огня на жилые дома», - отметили в столичном управлении ГСЧС.