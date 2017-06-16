На Волыни правоохранители изъяли "черную кассу" таможенников и тонны спирта для фальсификата

На Волыни правоохранители изъяли «черную кассу» таможенников в сумме 90 тыс. долл. и 290 тыс. грн, которые они получили за «крышевание» контрабанды

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции, оперативники Управления защиты экономики в Волынской области разоблачили работников таможни, которые организовали коррупционные схемы. В частности, на системной основе они получали средства за перемещение транспорта и товаров через таможенную границу страны.

В рамках уголовных производств следователи областной прокуратуры и полицейские задержали злоумышленников во время получения неправомерной выгоды.

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Кроме того, у оперативников была информация о существовании так называемой «черной кассы», то есть средств, которые таможенники собирают с граждан в качестве «благодарности». Проведя ряд оперативных и следственных мероприятий, правоохранители установили место хранения денег. Также собрано достаточно доказательств того, что эти средства получены работниками таможни незаконным способом.

На основании постановления суда оперативники УЗЭ и следователи прокуратуры при поддержке спецподразделения КОРД провели санкционированные обыски в помещениях коммерческой структуры, а также по месту жительства ее руководителя. Этот человек отвечал за сохранность «кассы».

Правоохранители изъяли так называемую «черную кассу»: 90 тыс. долларов США, 290 тыс. грн, а также документы, подтверждающие их незаконное происхождение. Указанные суммы были получены за контрабандное перемещение транспорта и товаров.

Кроме того, обнаружен подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя и изъято более 11 тонн спирта. Также на территории общества обнаружено значительное количество неучтенной древесины.

В настоящее время процессуальные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, пойманный на взятке главный инспектор Киевской таможни пытался бежать на авто и устроил масштабное ДТП.