Пойманный на взятке главный инспектор Киевской таможни пытался бежать на авто и устроил масштабное ДТП
Злоумышленник пытался скрыться от правоохранителей, при этом спровоцировав масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.
Сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры разоблачили на взятке в 7,5 тыс. долларов главного государственного инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Читайте такжеВ Харьковской области за взятку в тысячу долларов задержали военкома
"Правоохранители, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, задокументировали получение злоумышленником семи с половиной тысячи долларов США от импортера бытовой техники за не создание искусственных препятствий при растаможивании товара", - говорится в сообщении.
В частности, оперативники спецслужбы задержали таможенника на окраине Киева возле одного из торгово-развлекательных центров во время получения части взятки. Злоумышленник пытался на личном автомобиле скрыться с места события, при этом спровоцировав масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.
В ходе обысков по месту работы и жительства главного инспектора сотрудники СБУ изъяли большое количество валюты и записи с отметками о получении взяток от компаний-импортеров. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц Киевской таможни, задействованных в уголовной сделке.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на взятке в 285 тысяч гривень погорел оперуполномоченный отдела полиции.