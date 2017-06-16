Пойманный на взятке главный инспектор Киевской таможни пытался бежать на авто и устроил масштабное ДТП

Сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры разоблачили на взятке в 7,5 тыс. долларов главного государственного инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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"Правоохранители, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, задокументировали получение злоумышленником семи с половиной тысячи долларов США от импортера бытовой техники за не создание искусственных препятствий при растаможивании товара", - говорится в сообщении.

В частности, оперативники спецслужбы задержали таможенника на окраине Киева возле одного из торгово-развлекательных центров во время получения части взятки. Злоумышленник пытался на личном автомобиле скрыться с места события, при этом спровоцировав масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.

В ходе обысков по месту работы и жительства главного инспектора сотрудники СБУ изъяли большое количество валюты и записи с отметками о получении взяток от компаний-импортеров. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц Киевской таможни, задействованных в уголовной сделке.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на взятке в 285 тысяч гривень погорел оперуполномоченный отдела полиции.