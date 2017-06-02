Жена Осмаева прокомментировала состояние своего мужа после ранения
Состояние Адама Осмаева тяжелое, но стабильное.
Жена раненного киллером на Подоле в Киеве Адама Осмаева Амина Окуева рассказала о состоянии пострадавшего в результате стрельбы. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.
"Состояние Адама тяжелое, но стабильное. Киллер остановлен мной из наградного оружия", - написала Окуева.
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Как сообщили Громадському Радіо в больнице, Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями и большой потерей крови, поэтому их сразу поместили в операционную.
"После операции состояние пострадавших остается тяжелым. Но мы работаем над тем, чтобы они остались живы", — отметил ответственный хирург.
Сейчас врачи не гарантируют, что пострадавшие останутся живыми. По словам друзей Адама Осмаева, ему врачи сшивали легкие и печень.
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Издание также отмечает, что в отделении, где оперировали обоих раненых, находятся правоохранители.
Как сообщал УНИАН, 1 июня в 16.49 в Киеве на улице Кирилловской произошла перестрелка. Пострадавшим в результате стрельбы оказался россиянин Адам Осмаев, которого обвиняли в покушении на президента РФ Владимира Путина.
Предварительно установлено, что мужчина, который назвался иностранным журналистом, заблаговременно договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Адаму Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка.