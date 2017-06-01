В МВД рассказали детали перестрелки в Киеве с участием Осмаева, обвиняемого в покушении на Путина (фото)

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил подробности сегодняшней стрельбы на Подоле в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«На Подоле в Киеве произошло дерзкое и коварное вражеское покушение на патриотов Украины, участников АТО, добровольцев, которые в 2014 году защищали на фронте страну в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву: нападающий под видом иностранного журналиста втерся в доверие, якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама. Его жена с целью самозащиты и отражения нападения открыла ответный огонь и тяжело ранила киллера. Сейчас оба с тяжелыми огнестрельными ранениями в больнице. На месте происшествия работает полиция. Начато следствие. Детали – позже», – написал Шевченко.

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Как сообщал УНИАН, 1 июня в 16.49 в Киеве на улице Кирилловской произошла перестрелка. По информации СМИ, пострадавшим в результате стрельбы на Подоле в Киеве оказался россиянин Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина.