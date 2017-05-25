В сети появилось видео с места ДТП в России, где погибли украинцы
16:50, 25 мая 2017Происшествия
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Граждане Украины погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика.
В 42 километрах от Великого Новгорода столкнулись грузовик и минивэн / Пресс-служба управления ГИБДД в Новгородской области
В Новгородской области сегодня произошла авария, в которой погибли пятеро украинцев. В YouTube появилось видео с места аварии.
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В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что, по последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия возле Великого Новгорода (РФ) погибли пятеро украинцев.
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