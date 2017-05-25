В МИД уточнили количество погибших в ДТП в России украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что, по последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия возле Великого Новгорода (РФ) погибли пятеро украинцев. Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Читайте такжеШесть украинцев погибли в ДТП в России - СМИ (фото)"По сообщению Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 25 мая в районе города Великий Новгород. Минивэн с украинской регистрацией столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате столкновения погибли пятеро граждан Украины", - сказал Кирилич.

По его словам, "Генеральное консульство Украины осуществляет мероприятия с целью получения максимально полной информации об инциденте от правоохранительных органов Российской Федерации". Также дипломат добавил, что украинский консул готовится к выезду на место аварии.

Ранее консул Украины в Санкт-Петербурге Виктор Лавриненко сообщил что, по предварительным данным, в ДТП в Новгородской области РФ в результате столкновения минивэна и грузовика погибли шестеро граждан Украины.