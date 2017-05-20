В Киеве ребенок транслировал свое самоубийство (фото)

В Киеве на улице Урловской ребенок выпрыгнул с балкона. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

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Ребенок включил телефон или какую-то камеру и в прямом эфире через программу совершил самоубийство, выпрыгнув с балкона на 13 этаже.

В это время родителей не было дома. Медики, прибыв на место, констатировали смерть, один из криминалистов сказал, что камера до сих пор транслирует инцидент.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 10 мая уроженка Луганской области пыталась выпрыгнуть с 11 этажа многоэтажки, но зацепилась за блок охлаждения кондиционера.