В Киеве ребенок транслировал свое самоубийство (фото)
14:33, 20 мая 2017Происшествия
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Родителей во время самоубийства не было дома.
В Киеве ребенок транслировал свою смерть / фото espreso.tv
В Киеве на улице Урловской ребенок выпрыгнул с балкона. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
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Ребенок включил телефон или какую-то камеру и в прямом эфире через программу совершил самоубийство, выпрыгнув с балкона на 13 этаже.
В это время родителей не было дома. Медики, прибыв на место, констатировали смерть, один из криминалистов сказал, что камера до сих пор транслирует инцидент.
В Киеве ребенок транслировал свою смерть / фото espreso.tv
Как сообщал УНИАН, в Киеве 10 мая уроженка Луганской области пыталась выпрыгнуть с 11 этажа многоэтажки, но зацепилась за блок охлаждения кондиционера.
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