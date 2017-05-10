В Киеве пьяная женщина пыталась выпрыгнуть с 11 этажа, но зацепилась за кондиционер (видео)

32-летняя уроженка Луганской области пыталась выпрыгнуть с одиннадцатого этажа многоэтажки, но зацепилась за блок охлаждения кондиционера. Оттуда ее сняли сотрудники уголовного розыска Оболонского управления полиции, передает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Сообщение о том, что на одиннадцатом этаже дома на кондиционере сидит девушка поступило в полицию от прохожего. Прибыв на место происшествия, правоохранители немедленно взломали дверь и попали в квартиру. Во время осмотра помещения полицейские выяснили, что женщина уже пыталась совершить самоубийство: на люстре висел шарф, а под ней стоял стул.

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"Женщина находилась в состоянии опьянения и никак не реагировала на уговоры правоохранителей не делать глупостей. Времени медлить у полицейских не было, ведь луганчанка могла в любой момент сорваться вниз. Пока правоохранители успокаивали и отвлекали хозяйку разговорами, один из оперативников схватил женщину и затащил на балкон, помешав совершить роковой шаг", - сказано в сообщении.

Объяснить полицейским причину своих суицидальных настроений женщина не смогла, с ней работают врачи и психологи.

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