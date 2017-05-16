Полиция задержала шутника, который "заминировал" станцию киевского метро

Правоохранители задержали псевдоминера станции киевского метро «Бориспольская».

Как сообщает в Facebook Отдел коммуникации полиции Киева, 15 мая в 21.10 в дежурную часть управления полиции в метрополитене Главного управления полиции в городе Киеве позвонил неизвестный и сообщил о заминировании станции метро.

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На место происшествия выехали следственно-оперативная группа управления полиции в метрополитене, взрывотехническая и кинологическая службы. Работу станции «Бориспольская» ограничили на вход и выход. Правоохранители эвакуировали 15 пассажиров и персонал метрополитена. Никаких подозрительных предметов не нашли.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 26-летнего уроженца Черкасской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. В полиции выяснили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со своего мобильного телефона сделал звонок. Правонарушитель пояснил полицейским, что хотел пошутить.

По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.