Во Львове аноним "заминировал" жилой дом, эвакуировали около 70 человек
17:01, 11 января 2017Происшествия
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Во Львове в полицию обратился житель одного из домов по улице Владимира Великого. Мужчина рассказал, что ему позвонил аноним и сообщил, что в здании произойдет взрыв.
Решается вопрос об открытии уголовного производства / antikor.com.ua
Об этом сообщает полиция области.
Правоохранители обследовали многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено.
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На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и работники других служб. Из дома были эвакуированы 68 жителей.
Отмечается, что решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители принимают меры по установлению лица, сообщившего о «заминировании».
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