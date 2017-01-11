Во Львове аноним "заминировал" жилой дом, эвакуировали около 70 человек

17:01, 11 января 2017
Происшествия
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Во Львове в полицию обратился житель одного из домов по улице Владимира Великого. Мужчина рассказал, что ему позвонил аноним и сообщил, что в здании произойдет взрыв.

antikor.com.ua

Об этом сообщает полиция области. 

Правоохранители обследовали многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено.

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На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и работники других служб. Из дома были эвакуированы 68 ​​жителей.

Отмечается, что решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители принимают меры по установлению лица, сообщившего о «заминировании».

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Теги: #Львов#дом#минирование