Во Львове аноним "заминировал" жилой дом, эвакуировали около 70 человек

Об этом сообщает полиция области.

Правоохранители обследовали многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено.

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На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и работники других служб. Из дома были эвакуированы 68 ​​жителей.

Отмечается, что решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители принимают меры по установлению лица, сообщившего о «заминировании».

Ранее в Кривом Роге пьяный пенсионер "заминировал" 9-ти этажный дом.