Под Харьковом в детском доме повесился 12-летний мальчик

Под Харьковом в детском доме семейного типа повесился 12-летний мальчик. Об этом сообщает полиция области.

"В дежурную часть Близнюковского отделения полиции 25 апреля в 13:15 поступило сообщение от 59-летней жительницы пгт Близнюки о том, что в комнате «Детского дома семейного типа» сын покончил с собой. С 2007 года мальчик находился под опекой заявительницы", - сказано в сообщении.

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Следователем Близнюковского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время все обстоятельства и мотивы устанавливаются.

Ранее в Харьковской области мужчина покончил жизнь самоубийством.