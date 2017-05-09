Стычки с участием полиции в Запорожье 9 мая: пострадал начальник патрульной полиции (фото)
12:17, 09 мая 2017Происшествия
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Во время столкновения между участниками люди использовали газовые баллончики.
Правоохранителю оказали помощь медики / radiosvoboda.org
В Запорожье на мероприятиях, посвященных 9 мая, произошла первая драка.
Пострадавшим оказался начальник патрульной полиции Роман Пилипенко, сообщает сайт 061.ua.
Во время столкновения между участниками люди использовали газовые баллончики.
Газ, в частности, попал в глаза начальнику патрульной полиции. Правоохранителю оказали помощь медики.
Фото: сайт 061.ua
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