Стычки с участием полиции в Запорожье 9 мая: пострадал начальник патрульной полиции (фото)

12:17, 09 мая 2017
Происшествия
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Во время столкновения между участниками люди использовали газовые баллончики.

radiosvoboda.org

В Запорожье на мероприятиях, посвященных 9 мая, произошла первая драка.

Пострадавшим оказался начальник патрульной полиции Роман Пилипенко, сообщает сайт 061.ua.

Во время столкновения между участниками люди использовали газовые баллончики.

Газ, в частности, попал в глаза начальнику патрульной полиции. Правоохранителю оказали помощь медики.

сайт 061.ua

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Теги: #Запорожье#стычки в День Победы