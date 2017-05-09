Стычки с участием полиции в Запорожье 9 мая: пострадал начальник патрульной полиции (фото)

В Запорожье на мероприятиях, посвященных 9 мая, произошла первая драка.

Пострадавшим оказался начальник патрульной полиции Роман Пилипенко, сообщает сайт 061.ua.

Во время столкновения между участниками люди использовали газовые баллончики.

Газ, в частности, попал в глаза начальнику патрульной полиции. Правоохранителю оказали помощь медики.