В Запорожье произошли стычки между проукраинскими активистами и участниками акции "Полк победы" (фото)

В Запорожье под зданием мэрии произошли столкновения между представителями так называемого «Бессмертного полка» и проукраинскими активистами, среди которых немало ветеранов АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, сторонники «Бессмертного полка» вышли на свой митинг с советской символикой и георгиевскими лентами. Проукраинские же активисты попытались противостоять шествию, у некоторых даже отобрали флаги. Дошло до небольших физических столкновений.

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В Главном управлении Нацполиции в Запорожской области сообщили, что в регионе общественный порядок на различных мероприятиях охраняет более 1 тыс. полицейских и нацгвардейцев.

Как сообщал УНИАН, портреты российских боевиков ликвидированы в боях за Донбасс, пронесут в Москве во время акции "Бессмертный полк".