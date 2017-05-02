В Одессе "заминировали" Дом профсоюзов: с Куликова поля эвакуируют людей (фото, видео)

В Одессе из-за сообщения о минировании Дома профсоюзов с Куликова поля эвакуируют людей, собравшихся по случаю третьей годовщины трагедии 2 мая 2014 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в области, который находится на Куликовом поле, где возле Дома профсоюзов собралось много людей.

Люди пришли, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном памяти погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Многие собравшиеся возмущаются и не желают покидать Куликово поле, но правоохранители убеждают их уйти, чтобы дать возможность специалистам проверить территорию и возможное наличие взрывоопасных предметов.

Как пояснили УНИАН в отделе коммуникаций областного главка, сообщение о минировании поступило примерно в 12.35.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.