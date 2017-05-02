В Одессе женщина попыталась пройти на Куликово поле с "георгиевской" лентой

В годовщину трагедии 2 мая в Одессе женщина пыталась пройти на Куликово поле с георгиевской лентой. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одессы.

Читайте такжеВ Одессе открыли доступ на Куликово поле

"Нарядом патрульной полиции был зафиксирован один случай ношения гражданкой т.н. георгиевской ленты. С женщиной была проведена разъяснительная работа, ленту изъято", - сообщили в полиции.

Сегодня в Одессе охрану общественного порядка обеспечивают более 2000 человек. В связи с массовым прибытием граждан, на территории Куликова поля организован усиленный режим патрулирования и пропуска. Вся территория Куликового поля перекрыта нарядами полиции, для удобства передвижения граждан организована пешеходная зона.

"Указанные меры принимаются, чтобы обезопасить лиц, которые пришли к Дому профсоюзов почтить память погибших 2 мая 2014 года и возложить цветы. На данный момент ситуация стабильная и контролируемая", - пояснили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня усилены меры безопасности в связи с третьей годовщиной массовых беспорядков, произошедших 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 48 человек, пострадали около 300. В город прибыли дополнительные полицейские спецподразделения из Киева и Днепра. Силы правоохранителей сосредоточены, в основном, в местах событий трехлетней давности – на Соборной площади и Куликовом поле.