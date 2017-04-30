Гибель восьми военнослужащих в крушении АН-26 на Кубе: новые подробности
10:53, 30 апреля 2017Происшествия
2048 0
Причины падения самолета, который пролетел 65 километров, пока не установлены.
Авиакатастрофа неподалеку от Гаваны / REUTERS
На Кубе потерпел крушение военный самолет, в результате погибли восемь военнослужащих кубинской армии.
Как передает Deutsche Welle, катастрофа произошла в субботу, 29 апреля, в провинции Артемиса на западе страны.
Читайте такжеВ Якутии разбился самолет с военными
Самолет АН-26 советского производства вылетел из аэропорта Плайя Баракоа, расположенный неподалеку от столицы страны Гаваны, после чего пролетел около 65 километров в западном направлении и разбился.
Причины падения самолета пока не установлены, погода была ясной и солнечной, поэтому погодный фактор не мог быть причиной инцидента. Министерство обороны создало специальную комиссию для расследования катастрофы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter