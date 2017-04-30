Гибель восьми военнослужащих в крушении АН-26 на Кубе: новые подробности

На Кубе потерпел крушение военный самолет, в результате погибли восемь военнослужащих кубинской армии.

Как передает Deutsche Welle, катастрофа произошла в субботу, 29 апреля, в провинции Артемиса на западе страны.

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Самолет АН-26 советского производства вылетел из аэропорта Плайя Баракоа, расположенный неподалеку от столицы страны Гаваны, после чего пролетел около 65 километров в западном направлении и разбился.

Причины падения самолета пока не установлены, погода была ясной и солнечной, поэтому погодный фактор не мог быть причиной инцидента. Министерство обороны создало специальную комиссию для расследования катастрофы.