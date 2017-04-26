В России назвали причину катастрофы военного самолета Ту-154, который летел в Сирию

Военный самолет Ту-154, который летел из РФ в Сирию, разбился у берегов Сочи из-за перегрузки. К такому выводу пришли специалисты, участвующие в расследовании катастрофы, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что сначала самолет взлетал с подмосковного аэродрома Чкаловский, его вес составил 99,6 тонн, включая 24 тонны топлива. В Адлере в самолет дозаправили, в результате чего вес составил около 110 тонн вместо нормативных 98.

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По информации издания, экипаж якобы не знал о перегрузе.

«Если бы командир экипажа знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 тонн, он или отказался бы от полета, или взлетал бы с учетом, что самолет перегружен», - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймім" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.