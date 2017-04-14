В Ривненской области умер полковник, подстреленный сыном-прокурором

Экс-глава милиции области, полковник Вячеслав Чайка, которого подстрелил собственный сын-прокурор, умер в больнице. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Ривненского областного совета Алексей Бучинский.

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"Сегодня ночью после двух недель борьбы за жизнь остановилось сердце Вячеслава Чайки", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в городе Дубно стреляли в адвоката и кандидата на должность городского головы Дубно на прошлых выборах – 43-летнюю Виту Шаблий. От полученных ранений женщина скончалась.

Во время стрельбы также ранили Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области.

В совершении преступления подозревают старшего сына Чайки, который работает в прокуратуре Тернопольской области.