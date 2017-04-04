Убийство женщины-адвоката на Ривненщине: подозреваемый правоохранитель добровольно пришел в прокуратуру

В Ровно подозреваемый в убийстве адвоката и ранении бывшего начальника областной милиции сегодня, 4 апреля, добровольно пришел в прокуратуру. Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Ровенской области Людмила Суржук, сейчас подозреваемый – прокурор прокуратуры Тернопольской области - вместе с адвокатом общается со следователем.

Читайте такжеГПУ передала в суд дело о "черных риелторах", промышлявших в Киеве

Суржук добавила, что злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля около 20.00 в полицию поступила информация со станции скорой медицинской помощи города Дубно о том, что в частном доме на улице Жуковского ранены мужчины.

Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужчину с огнестрельным ранением госпитализировали.

Впоследствии выяснилось, что стреляли в адвоката и кандидата на должность городского головы Дубно на прошлых выборах – Виту Шаблий. От полученных ранений женщина скончалась. Во время стрельбы также ранили Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области.