В Житомире водитель маршрутки отказался везти инвалида бесплатно и избил его

В Житомире полиция начала проверку по факту избиения водителем маршрутки инвалида-льготника.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, 8 апреля в полицию поступило заявление от инвалида 2-й группы о том, что его избил водитель маршрутки, который отказался везти льготника бесплатно.

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«В полицию поступило соответствующее заявление от пострадавшего, также было сообщение от медицинского учреждения, куда потерпевший обратился за медицинской помощью», - говорится в сообщении. У 68-летнего инвалида - черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы.

Конфликт возник после того, как инвалид пытался воспользоваться правом льготного бесплатного проезда в маршрутке. Однако водитель выгнал мужчину из автобуса и избил. После этого пострадавший обратился в полицию.

Все обстоятельства этого происшествия сейчас устанавливаются.