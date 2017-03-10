В Днепре водитель маршрутки избил человека с инвалидностью

Об этом сообщает Днепроград.

8 марта вечером, нарушив правила дорожного движения, водитель маршрутки практически запечатлел машину пострадавшего в забор.

"Мы попали в аварийную ситуацию. Водитель маршрутки №40 просто "запечатал" наш автомобиль в забор, мы чуть не попали в ДТП. Отметим, что салон маршрутного такси был набит пассажирами, там не было нормального обзора в зеркала. Мы его догнали и попытались через окно объяснить, что он поступил не правильно. И поехали дальше", - рассказал Кривонос.

Вероятно, такие действия оскорбили водителя маршрутки, поэтому тот, догнал машину, подрезал, выскочил из машины, вытащил с пассажирского сиденья Станислава Кривоноса и начал бить.

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Ударом он сбил меня на землю и продолжил добивать ногами, когда я уже лежал на асфальте. Моя жена - Екатерина Захарченко, которая в то время была за рулем, пыталась остановить озверевшего водителя и кричала ему, что я инвалид, но тот, в свою очередь, просто оттолкнул ее на землю", - рассказал пострадавший.

После зверского избиения водитель сел в маршрутку и вместе с пассажирами поехал дальше. Пострадавшие успели зафиксировать номера маршрутного такси. Уже на конечной остановке маршрута №40 супружеская пара, увидев того самого водителя, вызвала полицию.

"Пока патрульные приехали никого уже не было, мы написали заявление, на следующий день сняли побои. Ждем хоть какой-то реакции от правоохранительных органов. Мы хотим чтобы бешеного водителя наказали и уволили с работы. Сегодня избили нас, а завтра пострадает кто-то другой", - возмущаются пострадавшие.