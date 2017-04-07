В Киеве ночью жестоко убили таксиста (фото)
11:38, 07 апреля 2017Происшествия
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Раненный водитель сумел проехать некоторое расстояние и попросить о помощи, но затем скончался.
Неизвестный нанес таксисту три ножевых ранения / Фото espreso.tv
Ночью 7 апреля в Днепровском районе Киева убили таксиста. Об этом сообщают "Стражи. Эспрессо".
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Отмечается, что в 2:37 ночи в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Верховного Совета окровавленный человек просил помощи у продавщицы ночного киоска.
Неизвестный нанес таксисту три ножевых ранения / Фото espreso.tv
По информации "Стражи. Эспрессо", мужчина работал таксистом, во время последней поездки ему нанесли три ножевых ранения. После этого пострадавший проехал еще некоторое расстояние и попросил о помощи. Мужчина 1962 г.р. умер до прибытия кареты скорой помощи.
Неизвестный нанес таксисту три ножевых ранения / Фото espreso.tv
На месте инцидента работали кинологи и следственно-оперативная группа, ведется следствие.
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