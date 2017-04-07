В Киеве ночью жестоко убили таксиста (фото)

Ночью 7 апреля в Днепровском районе Киева убили таксиста. Об этом сообщают "Стражи. Эспрессо".

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Отмечается, что в 2:37 ночи в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Верховного Совета окровавленный человек просил помощи у продавщицы ночного киоска.

По информации "Стражи. Эспрессо", мужчина работал таксистом, во время последней поездки ему нанесли три ножевых ранения. После этого пострадавший проехал еще некоторое расстояние и попросил о помощи. Мужчина 1962 г.р. умер до прибытия кареты скорой помощи.

На месте инцидента работали кинологи и следственно-оперативная группа, ведется следствие.