В Одессе сожгли Lexus с бизнесменом внутри (фото)

В Одессе на улице Дача Ковалевского неизвестные подожгли автомобиль Lexus GS. В его салоне обнаружили тело бизнесмена с признаками насильственной смерти, сообщает издание "Думськая".

Инцидент произошел во второй половине дня 15 февраля. На место прибыли сотрудники ГСЧС и полиции.

Пользователи Facebook сообщают, что погибший занимался валютными операциями.

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«Как мне стало известно, мужчину убили, а потом посадили в его автомобиль и подожгли», - написала в Facebook Рада Мейер.

Как сообщал УНИАН ранее, полиция Болграда в Одесской области задержала мужчину, который угрожал взорвать город. Мужчина ранее судим за совершение грабежа и хулиганства, освободился из мест лишения свободы в октябре 2016 года.