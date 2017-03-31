Участника захвата харьковской ОГА приговорили к 5 годам заключения

В Харькове к 5 годам заключения приговорили мужчину, который участвовал в захвате здания местной ОГА в апреле 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба.

По его данным, злоумышленник длительное время находился в розыске. В частности, после того, как мужчина вышел под залог в мае 2014 года, - начал скрываться от органов следствия. Его объявили в розыск и задержали в апреле 2015 года в Московском районе Харькова.

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Чуб отметил, что на этой неделе Киевский районный суд Харькова признал виновным 28-летнего харьковчанина - участника массовых беспорядков, в результате которых произошел захват здания Харьковской областной государственной администрации в начале апреля 2014 года (ч.1 ст.294 УК Украины). Мужчина осужден к 5 годам лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 6 и 7 апреля 2014 года перед зданием Харьковской ОГА состоялись митинги, которые переросли в массовые беспорядки. Тогда пророссийские активисты захватили здание облгосадминистрации. Освободили административное здание и задержали злоумышленников спецподразделения МВД Украины. В настоящее время в отношении восьми человек, принимавших участие в захвате здания ОГА, приняты обвинительные приговоры.