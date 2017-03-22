Захватившие Харьковскую ОГА получили условные сроки

В ходе судебного заседания было доказано участие четверых подсудимых в массовых беспорядках 7 апреля 2014 года в Харькове. Суд установил, что они принимали активное участие в штурме здания Харьковской областной государственной администрации, "мысленно поддерживая митингующих", о чем свидетельствуют видеозаписи штурма, передает Власть:Харьков.

Участники беспорядков "ворвались на первый этаж здания, где стали бросать камни, доски, свето-шумовые гранаты, взрывпакеты и делать выстрелы из неустановленного травматического оружия в сторону сотрудников правоохранительных органов, выполняющих служебные обязанности по охране данного здания".

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В результате действий участников массовых беспорядков сотрудникам милиции были нанесены "ушибленная рана на фоне кровоизлияния на лице", "закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга", "множественные ссадины лица и конечностей". Были также многочисленные ушибы и ссадины и у оперуполномоченных милицейских райотделов, и у старшего психолога отделения психологического обеспечения Университета внутренних дел, и даже у замкомандира батальона милиции особого назначения. Но это все — "легкие телесные повреждения".

Захватив здание, участники массовых беспорядков, в том числе четверка подсудимых, "разместились группами на всех этажах, стали заходить в служебные помещения и уничтожать имущество" Харьковской облгосадминистрации и Харьковского областного совета.

Никто из обвиняемых не признал свою вину в полной мере. Они заявляли, что пришли на площадь из любопытства, а в здании обладминистрации "пили чай и смотрели телевизор". Наличие масок и касок объясняли задымленностью помещения.

Тем не менее, судья счел вину всех четверых полностью доказанной и подтвержденной показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, выводами экспертиз, протоколами осмотра мобильных телефонов подсудимых и других участников событий, видеозаписями с места событий. Они приговорены к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком и были освобождены в зале суда.

Напомним, в апреле 2014 года облгосадминистрацию в Харькове захватили сепаратисты, в здании произошел пожар. Через несколько дней Харьковскую ОГА освободило одно из подразделений МВД.