Названа причина взрыва на коксохимическом заводе в Запорожье

16 марта 2017 года около 15:00 на ЧАО "Запорожкокс" произошёл несчастный случай. На крыше сборника конечного охлаждения коксового газа проводились огневые работы с применение газовой горелки и электросварочного аппарата, передает местный телеканал TV5.

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При проведении работ взорвался газ, скопившийся внутри емкости, который выходил наружу через разгрузочный клапан в непосредственной близости от выполнения работ.

На данный момент на "Запорожкоксе" создана специальная комиссия для расследования обстоятельств произошедшей трагедии.

По предварительной версии, несчастный случай произошел по причине грубого нарушения требований правил охраны труда.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате взрыва на "Запорожкоксе" три человека погибли на месте, еще один пострадавший – в карете скорой медицинской помощи.