В Запорожье на коксохимическом заводе прогремел взрыв, есть погибшие
17:36, 16 марта 2017Происшествия
4803
Произошел взрыв емкости с газом без горения.
В Запорожье на заводе «Запорожкокс» прогремел взрыв / rada.zp.ua
На заводе «Запорожкокс» (Запорожье) прогремел взрыв, в результате которого погибли четверо людей.
Как сообщили УНИАН в управлении полиции города, сообщение о взрыве поступило сегодня, 16 марта, в 15.15.
Читайте такжеВзрыв на шахте во Львовской области: стало известно о состоянии пострадавших горняков, они до сих пор в больнице
По сообщению полиции, произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости, в результате чего произошел взрыв.
Известно, что три человека погибли на месте, еще один пострадавший – в карете скорой медицинской помощи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter