В Запорожье на коксохимическом заводе прогремел взрыв, есть погибшие

На заводе «Запорожкокс» (Запорожье) прогремел взрыв, в результате которого погибли четверо людей.

Как сообщили УНИАН в управлении полиции города, сообщение о взрыве поступило сегодня, 16 марта, в 15.15.

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По сообщению полиции, произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости, в результате чего произошел взрыв.

Известно, что три человека погибли на месте, еще один пострадавший – в карете скорой медицинской помощи.