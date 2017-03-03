СБУ выдворила из Украины грузинского криминального авторитета "Гия"
18:35, 03 марта 2017Происшествия
1206
Служба безопасности Украины выдворила за пределы Украины гражданина Грузии - криминального авторитета по кличке «Гия».
Последнее наказание отбывал в Украине за убийство / Фото УНИАН
Как сообщается на странице СБУ в Facebook, сотрудники спецслужбы и полиции задержали иностранного гражданина, который незаконно находился в Украине, в Хмельницкой области.
Читайте такжеНа Днепропетровщине вор ограбил около двух десятков квартир, проникая в них через окна и балконы
«40-летний гражданин Грузии, который в криминальной среде региона имел статус «смотрящего», был неоднократно осужден за тяжкие преступления. Последнее наказание отбывал в Украине за убийство из корыстных побуждений», - сообщили в ведомстве.
В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий принято решение о его принудительном возвращении в Грузию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter