СБУ выдворила из Украины грузинского криминального авторитета "Гия"

18:35, 03 марта 2017
Происшествия
1206

Служба безопасности Украины выдворила за пределы Украины гражданина Грузии - криминального авторитета по кличке «Гия».

Фото УНИАН

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, сотрудники спецслужбы и полиции задержали иностранного гражданина, который незаконно находился в Украине, в Хмельницкой области.

Читайте такжеНа Днепропетровщине вор ограбил около двух десятков квартир, проникая в них через окна и балконы

«40-летний гражданин Грузии, который в криминальной среде региона имел статус «смотрящего», был неоднократно осужден за тяжкие преступления. Последнее наказание отбывал в Украине за убийство из корыстных побуждений», - сообщили в ведомстве.

В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий принято решение о его принудительном возвращении в Грузию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #СБУ#криминал