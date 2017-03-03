СБУ выдворила из Украины грузинского криминального авторитета "Гия"

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, сотрудники спецслужбы и полиции задержали иностранного гражданина, который незаконно находился в Украине, в Хмельницкой области.

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«40-летний гражданин Грузии, который в криминальной среде региона имел статус «смотрящего», был неоднократно осужден за тяжкие преступления. Последнее наказание отбывал в Украине за убийство из корыстных побуждений», - сообщили в ведомстве.

В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий принято решение о его принудительном возвращении в Грузию.