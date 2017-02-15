На Одесчине бывший уголовник угрожал взорвать город: посчитал, что полиция долго ехала на его вызов

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщается, 14 февраля в 23:20 в дежурную часть Болградского отделения полиции поступило сообщение от неизвестного мужчины, который сообщил, что взорвет город Болград, после чего бросил трубку.

В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что данное сообщение сделал 32-летний житель Киевской области, который в настоящее время проживает в городе Болграде. Мужчина ранее судимый за совершение грабежа и хулиганства, освободился из мест лишения свободы в октябре 2016 года.

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Кроме этого, сотрудники полиции установили, что сначала мужчина позвонил по номеру " 102 " и сообщил адрес, по которому, по его мнению, незаконно торгуют спиртным. Однако считая, что сотрудники полиции долго едут на вызов, он сообщил о том, что подорвет город Болград.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.

Мужчина задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения".

Досудебное следствие продолжается.