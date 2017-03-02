Полиция раскрыла подробности вооруженного угона маршрутки в Киеве (фото)

Предварительно установлено, что сначала патрульным сообщили о подозрительном мужчине с большим рюкзаком. Когда правоохранители приблизились, он бросил сумку и через дворы многоэтажек побежал на улицу Малышко, передает ГУ НП в Киеве.

"Злоумышленник сел за руль и поехал. При этом он продолжал стрелять в патрульных. Правоохранители, в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции", применили в ответ табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения", - говорится в сообщении.Там злоумышленник забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю оружием и приказал ехать. Когда автобус тронулся, неизвестный через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных, которые начали его преследование, рассказали в полиции. В этот момент водитель и пассажиры выбежали на улицу.

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По дороге злоумышленник столкнулся с легковым автомобилем, но продолжил движение. Вскоре остановился в частном секторе, бросил маршрутку и стал убегать. На станции городской электрички он ранил в ногу сотрудника полиции, который пытался его задержать.

"Сейчас правонарушитель скрывается в частном секторе. На его поиски задействовали работников территориального управления полиции, спецподразделение и кинологов. Информация о пострадавших и все обстоятельства происшествия уточняются", - отметили в Нацполиции.

Ранее УНИАН сообщал, что 2 марта в Киеве вооруженный мужчина, угрожая пистолетом, выгнал водителя и завладел маршруткой №544.