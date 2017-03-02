Стрельба и погоня в Киеве: вооруженный мужчина выгнал водителя и завладел маршруткой (фото)

Ранен один человек, разбиты три авто, бандит скрылся, передает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что на улице Малышко, 15, у АТБ мужчина под угрозой пистолета выбросил водителя из маршрутки с пассажирами и открыл огонь, но люди успели выскочить.

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"Началась погоня. На Перова/Навои маршрутка таранит гражданское авто, пострадал водитель. Через 3 км на кругу на Радужной таранит полицейскую "Ниву", которая преградила ему движение, патрульные стреляют по "Исузу", повреждены колеса и лобовое стекло", - говорится в сообщении.

Через 2 км бандит выезхал к ж/д станции "Троещина", где маршрутка не смогла продолжать движение, преступник скрылся.

"В результате ранен один человек, предварительно, водитель маршрутки", - рассказали в dtp.kiev.ua.