Стрельба и погоня в Киеве: вооруженный мужчина выгнал водителя и завладел маршруткой (фото)
2 марта в Киеве вооруженный мужчина, угрожая пистолетом, выгнал водителя и завладел маршруткой №544.
Ранен один человек, разбиты три авто, бандит скрылся, передает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что на улице Малышко, 15, у АТБ мужчина под угрозой пистолета выбросил водителя из маршрутки с пассажирами и открыл огонь, но люди успели выскочить.
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"Началась погоня. На Перова/Навои маршрутка таранит гражданское авто, пострадал водитель. Через 3 км на кругу на Радужной таранит полицейскую "Ниву", которая преградила ему движение, патрульные стреляют по "Исузу", повреждены колеса и лобовое стекло", - говорится в сообщении.
Через 2 км бандит выезхал к ж/д станции "Троещина", где маршрутка не смогла продолжать движение, преступник скрылся.
"В результате ранен один человек, предварительно, водитель маршрутки", - рассказали в dtp.kiev.ua.