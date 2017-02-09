Начальник поста Киевской таможни погорел на взятке

В феврале 2017 года таможенник начал требовать и получать от гражданских лиц, которые пересекают границу Украины в зоне таможенного поста «Восточный», неправомерную выгоду за растаможку товаров. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

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«Сначала таможенник вместе с брокером получили за такую «услугу» от гражданина 5600 долларов США. В дальнейшем, во время получения второй части оговоренной суммы в размере 350 долларов США, брокер был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, а указанные деньги изъяты», - говорится в сообщении.

Впоследствии, отметили в прокуратуре, после обысков по месту работы и жительства, задержали и начальника таможенного поста.

Обоим задержанным готовят подозрени по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение). Также прокуратура намерена ходатайствовать перед судом о содержании их под стражей и отстранении таможенника от должности.