Суд отпустил под залог задержанного на взятке начальника департамента НБУ

В Киеве освободили под залог в сумме 800 тыс. грн директора департамента платежных систем Национального банка Украины Сергея Шацкого. Соответствующее решение вынес Печерский райсуд столицы. Об этом пишет Finclub со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Сейчас он отстранен от исполнения служебных обязанностей, Национальный банк проведет служебное расследование", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что в настоящее время его служебные обязанности будет исполнять заместитель директора этого департамента.

Напомним, что Шацкого задержали 2 февраля во время получения взятки в сумме 25 тысяч долларов США.

«Во время получения последней части неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. долларов США задержан директор одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников, которые выступали в роли посредников», - сообщили в ГПУ.