Во Львове маршрутку с людьми разбили битой (фото)
14:31, 08 февраля 2017Происшествия
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7 февраля около 7 утра на службу 102 поступил вызов от водителя маршрутного такси, который сообщил, что неизвестные повредили его автобус на перекрестке улицы Лычаковской и улицы Тракт Глынянский во время остановки.
Во Львове разбили маршрутку / facebook.com/lvivpolice
Об этом сообщили в патрульной полиции Львова.
"Неизвестные бросили в автобус стеклянной бутылкой из автомобиля AUDI Q7, а потом вышли и битой разбили окно, пока в салоне находились пассажиры", - говорится в сообщении.
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Водитель маршрутки рассказал, что мужчины вели себя вызывающе и цеплялись к прохожим, а затем сели в автомобиль и поехали в сторону города Винники.
Меньше чем за час инспекторы нашли нарушителей и задержали их. Мужчины отрицали свою причастность к инциденту и вели себя вызывающе. Дело уже передали следователям.
Во Львове разбили маршрутку / facebook.com/lvivpolice
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