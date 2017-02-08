Во Львове маршрутку с людьми разбили битой (фото)

Об этом сообщили в патрульной полиции Львова.

"Неизвестные бросили в автобус стеклянной бутылкой из автомобиля AUDI Q7, а потом вышли и битой разбили окно, пока в салоне находились пассажиры", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове неизвестные сожгли маршрутку (видео)

Водитель маршрутки рассказал, что мужчины вели себя вызывающе и цеплялись к прохожим, а затем сели в автомобиль и поехали в сторону города Винники.

Меньше чем за час инспекторы нашли нарушителей и задержали их. Мужчины отрицали свою причастность к инциденту и вели себя вызывающе. Дело уже передали следователям.