Полиция показала задержание обстрелявшего маршрутку у одесского УСБУ (видео)

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, 11 октября в 10:50 на пересечении улиц Екатерининской и Еврейской 23-летний одессит начал стрелять из пистолета травматического действия по маршрутному такси. В результате стрельбы пострадавших нет.

В ходе установления всех обстоятельств данного происшествия выяснилось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался остановить маршрутный автобус в неустановленном месте. В свою очередь водитель транспортного средства не осуществил остановку, что возмутило гражданина, и он достал травматический пистолет и начал стрелять в водителя.

Сотрудниками батальона полиции особого назначения, которые несли службу по охране публичного порядка недалеко от места происшествия, задержали злоумышленника. Правонарушителя доставили в Приморский отдел полиции.

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С места происшествия изъят травматический пистолет марки «Шмайсер» и гильзы. Разрешительных документов на этот пистолет правонарушитель не имел.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также полиция опубликовала комментарий спецназовца, дежурившего на месте инцидента и задержавшего нарушителя.

Он рассказал, что сначала агрессивный мужчина ударил автобус рукой, пытаясь его остановить. По словам правоохранителя, маршрутка полностью не остановилась, и тот успел подбежать к окну водителя, вставить патроны в пистолет и начать стрелять по нему.

Мужчина сделал 4 выстрела, после чего к нему были "применены меры" и он был задержан. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

На опубликованных фото и видео в окне водителя автобуса четко видны 3 пулевые отверстия. Судя по видео, автобус маршрута №185 в момент инцидента двигался по Екатерининской в северном направлении.