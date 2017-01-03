В прокуратуре рассказали подробности об оружии нардепа Пашинского и ходе следствия

Об этом сказал на брифинге прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

«Это предварительная квалификация, которая была определена непосредственно органом, который начал расследовать это дело, мы пока устанавливаем все обстоятельства. По результатам конкретного четкого определения действий каждого из лиц мы сможем точно сказать, какие имеются признаки состава преступления. Пока еще проводится расследование, прошло не так много времени, чтобы говорить категорически о составе преступления, но однозначные выводы долго ждать не придется», - сказал Чибисов.

По его словам, на сегодня проводятся все необходимые следственные действия. «Сейчас назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская экспертиза, криминалистическая, трасологическая, баллистическая. Кроме того, проводится ряд следственных действий, в частности, допросы», - сказал прокурор.

Чибисов отметил, что Пашинский имел разрешение на оружие.

«Оружие было разрешенное, оно было изъята, изъяты патроны и все, что имел депутат по этому оружию. Сейчас направлены запросы с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в те органы, которые его выдавали, и подтверждение тех разрешений, которые у него были», - сказал Чибисов.

Он также сообщил, что сейчас отработаны полностью все лица, причастные к инциденту, но назвать их количество прокурор отказался, ссылаясь на то, что это может повлиять на объективность расследования. "Надеемся за 2 месяца провести расследование", - добавил Чибисов.

Он напомнил, что инцидент, в котором участвовали 4 человека, произошел на территории поселка Хлепча в 17:00. "Двое из них на авто "Мерседес" (нардеп и его жена) и двое, находившиеся у другого транспортного средства – микроавтобуса "Фольксваген". Микроавтобус стоял на неосвещенной дороге, "Мерседес" его объезжал. Было сделано замечание о том, что не включены габаритные огни и отсутствует знак аварийной остановки. Во время этих замечаний возникла перепалка, потом возникла ситуация, при которой нардеп использовал огнестрельное оружие "Глок 19", - сказал прокурор.

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Как сообщал УНИАН, в Киевской области произошел инцидент между депутатом Пашинским и жителем Васильковщины, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

По версии Пашинского, он применил оружие лишь после того, как сделал предупредительный выстрел вверх, а второй выстрел уже после удара бутылкой совершил в ногу нападающему.

При этом пострадавший от стрельбы на дороге под Киевом утверждает, что народный депутат Сергей Пашинский применил огнестрельное оружие не по правилам.