Пашинский рассказал подробности инцидента со стрельбой

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Пашинский сообщил, что был без охраны. "Спонтанно с женой решили поехать в кинотеатр «Баттерфляй Кантри». Поскольку это была суббота, перед Новым Годом, я отпустил водителя и охрану. Жена была сама за рулем. После окончания сеанса, примерно в 17:15 мы въехали с трассы Киев – Одесса в поворот на свое село Хлепча", - отметил Пашинский.

Читайте такжеВ полиции прокомментировали стрельбу с участием Пашинского

Он рассказал, что они ехали с ближним светом. Его жена вынуждена была резко затормозить перед большим автомобилем, без включенных габаритов, на темном участке дороги.

Нардеп также подчеркнул, что его оружие разрешено и зарегистрировано, с правом ношения и применения в случаях, предусмотренных законом.

"Я применил это оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове, чему есть подтверждения от независимых свидетелей. Показания свидетелей и осмотр места событий подтверждают, что я сделал предупредительный выстрел вверх, а второй, уже после удара меня бутылкой, совершил в ногу нападающему. Пистолет сейчас изъят на соответствующую экспертизу", - отметил депутат.

Пашинский отметил, что его осмотрели врачи, оказали первую медицинскую помощь. Тест на алкоголь показал, что нардеп не употреблял алкогольные напитки.

"Лично оказал первую медицинскую помощь раненому нападавшему, перетянув его раненную ногу своим ремнем. Весь вечер вчера я и моя семья помогали ему получить надлежащую медицинскую помощь", - отметил народный депутат. Также он заявил, что готов работать со следствием.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области произошел инцидент между депутатом Пашинским и жителем Васильківщини, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.